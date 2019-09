Federico da Castelletto alla conquista dell’America

Federico da Castelletto è protagonista di un tour in America. Il tenore sta conquistando il pubblico degli Stati Uniti.

Federico da Castelletto alla conquista dei palchi più prestigiosi

Dopo le esibizioni sui più prestigiosi palcoscenici d’Italia, dopo le apparizioni televisive e i duetti con Andrea Bocelli direttamente nella casa del tenore più famoso del Belpaese, è giunto il momento per un nuovo grande successo nella carriera artistica di Federico Serra. Il tenore classe 1987 originario di Castelletto, che proprio qui ha mosso i suoi primi passi nel mondo della canzone, ha infatti iniziato da pochi giorni il suo tour negli Stati Uniti d’America. Insieme ad altri tre giovani cantanti italiani, Alessandro D’Acrissa, Federico Parisi e Roberto Cresca, ha dato vita a un interessante progetto di esportazione della musica italiana nel mondo.

L’avventura dei 4 tenori italiani

Con il nome di “The four italian tenors”, i quattro cantanti italiani stanno riempiendo le platee dei più grandi teatri americani. E così, dopo la prima tappa a San Antonio, di fronte a un pubblico di 1.500 persone, domenica 8 settembre è stata la volta della seconda tappa del tour, al Cailloux Theater di Kerrville, in Texas, dove ad assistere allo show erano presenti ben 3.000 spettatori. E i numeri sono destinati a crescere sempre più.

Sui social le emozioni di Federico

“Dopo anni di attesa e sacrifici – ha scritto Federico sul suo profilo social subito dopo lo sbarco nel Nuovo mondo – finalmente ho colmato il mio sogno raggiungendo l’America. Il solo pensiero di poterla visitare e vedere mi rendeva felice, e pensare che ora sono qua a fare quello per cui sono nato… Sarà davvero fantastico e stressante allo stesso tempo, perché 56 concerti in tutti gli Stati Uniti non saranno facili. Sono fiero perché ho collaboratori fantastici e dei grandi cantanti al mio fianco. Sono proprio un ragazzo fortunato, anche perché sono accompagnato dal mio cuore ricco di emozioni e da persone che amo, anche se alcune mi proteggono dall’alto. Un grazie su tutti va a Dio che dopo tutto questo mi ha donato al mio fianco una donna straordinaria, Diana Esposito, che rende in me possibile ogni cosa”.