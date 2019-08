Erno Beach: serate di musica e prelibatezze sulle rive del lago

Erno Beach: un angolo di mare sul lago Maggiore dove trascorrere momenti unici

Erno Beach: sabato 24

Erno Beach in via Davicini (Foce Erno a Lesa) si prepara a chiudere in bellezza la stagione con alcuni appuntamenti tra musica e gastronomia nella splendida cornice della sua elegante location, situata nell’area balneabile più grande del lago Maggiore. Domani, sabato 24 agosto, la struttura propone un piacevole apericena musicale a partire dalle 18. A esibirsi sarà il trombettista aronese Leonardo Incorvaia accompagnato alla voce da Giulia: “Proporrò un repertorio vario – spiega Incorvaia – che spazierà dal lounge al jazz fino a brani più attuali”. La serata è a ingresso libero.

Erno Latino

Erno Beach accontenta anche gli amanti delle atmosfere e dei ritmi latinoamericani. Lunedì 26 agosto e lunedì 2 settembre, dalle 20.30, musica latinoamericana con deejay set e possibilità di gustare un aperitivo o cenare con gustosi taglieri o altre prelibatezze. Ingresso libero.