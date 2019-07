Due giorni dedicati al ricordo di Matteo Pagnoncelli

Due giorni di manifestazioni in ricordo del borgoticinese Matteo Pagnoncelli.

Due giorni per Matteo Pagnoncelli

Fervono i preparativi per il “quarto memorial estaTEO”, evento in ricordo dell’amato Matteo Pagnoncelli scomparso a luglio 2015 a causa di un incidente stradale. La manifestazione, organizzata dagli “Amici di Teo”, con la collaborazione dell’associazione “2nove9”, durerà 2 giorni, con tante attività e sorprese, all’oratorio in via Vittorio Emanuele II.

Il programma dell’iniziativa

abato 20 luglio, dalle 17.30 fino alle 20, si alterneranno sul palco i ragazzi della scuola di canto «New Sound» di Borgo Ticino. Sarà possibile cenare con una deliziosa grigliata argentina (su prenotazione), a seguire, intorno alle 21.30 ci sarà l’esibizione della tribute band 883 “Jolly blu” e si chiuderà la serata con un momento commemorativo. Invece domenica 21 luglio, la giornata inizierà alle 10: per i più piccoli giochi gonfiabili e circuito di simulazione stradale “2NOVE9”, intrattenimento musicale da parte di dj locali e saranno presenti diverse società sportive e alcuni atleti paralimpici, che faranno dimostrazioni pratiche e prove con adulti e bambini. Ci saranno anche associazioni di volontariato che operano nel settore della disabilità. E poi ancora tornei sportivi per bambini e un’esibizione di crossfit. Verso le 14 inizierà l’esibizione live degli Almatriba, cover band rock italiana, e alle 15.30 sul palco sarà il turno dei Marlon, rock-band americana. La giornata volgerà al termine con un dj set live, momenti Polaroid, premiazioni e consegne riconoscimenti. Dalle 17.30 fino all’ora di cena, sarà possibile prenotarsi e provare, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi, l’«aperitivo al buio». Non mancheranno, domenica, birra e salamelle a volontà. In queste due giornate sarà presente una troupe di Altheonet tv. L’ingresso è gratuito.