Cosa fare a Novara e provincia: gli eventi del weekend (26-27 ottobre 2019)

Cosa fare a Novara e provincia: ecco alcuni degli eventi del weekend (26-27 ottobre 2019).

Eventi del weekend

Novara

* Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019, dalle 9.30 alle 19.30, ospitato nella cornice di Piazza Duomo a Novara, si terrà “Trentino in Piazza“. L’evento, che rappresenta un tradizionale appuntamento con il Trentino, è giunto alla sua ventiduesima edizione. Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio alpino, gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina.

* Luna Park delle Streghe in viale Kennedy a Novara. Sabato 26 alla sera grande spettacolo di fuochi artificiali.

* Novara Gospel Festival al Teatro Coccia: Sabato 26, alle 21, aprirà il concerto l’Ngf Workshop Choir diretto da Colin Vassell. A seguire il Main Event della serata, la regina del gospel britannico Michelle John.

* “Castello in love” Sabato 26 e domenica 27 ottobre, al Castello Sforzesco di Novara si svolgerà la seconda edizione di “Castello InLove”, evento dedicato agli sposi e alle nuove tendenze del matrimonio per l’anno 2020.

Arona mercatini e Cenacolo



* Domenica 27 ottobre dalle 10.00 alle 17.00 in Piazza San Graziano verrà effettuato il mercatino dei libri dismessi della biblioteca (doppi, tripli o altro) a offerta libera con il minimo di 50 centesimi e anche il mercatino di oltre 700 Girandole anche in questo caso a offerta libera minima 1 euro le piccole, 2 euro le medie, 3 euro le grandi.

Il ricavato delle Girandole sarà destinato all’acquisto di un gioco “inclusivo” per diversamente abili per uno dei nostri parchi giochi.

* Sabato 26 ottobre alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Graziano, sarà presentata l’opera del Cenacolo di Leonardo con un viaggio straordinario e unico nell’Ultima Cena vinciana attraverso le immagini in alta definizione di FattoreArte e il racconto di Mons. Domenico Sguaitamatti. Evento organizzato da Rotary Club Orta San Giulio con il patrocinio del Comune di Arona.