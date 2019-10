Arona mercatino dei libri e delle girandole domenica 27 in piazza San Graziano.

Arona mercatini

Domenica 27 ottobre dalle 10.00 alle 17.00 in Piazza San Graziano verrà effettuato il mercatino dei libri dismessi della biblioteca (doppi, tripli o altro) a offerta libera con il minimo di 50 centesimi e anche il mercatino di oltre 700 Girandole anche in questo caso a offerta libera minima 1 euro le piccole, 2 euro le medie, 3 euro le grandi.

Il ricavato delle Girandole sarà destinato all’acquisto di un gioco “inclusivo” per diversamente abili per uno dei nostri parchi giochi.