Appuntamento a San Maurizio d’Opaglio con un testo di Bertold Brecht

Venerdì 8 novembre 6° appuntamento al teatro degli Scalpellini con un testo di Bertold Brecht sui profughi.

Sesto appuntamento per VADO A TEATRO! al Teatro degli Scalpellini VENERDI’ 8 novembre, 21, con lo spettacolo DIALOGHI DI PROFUGHI, un testo poco rappresenetato di BERTOLD BRECHT, messo in scena dalla compagnia CHILLE DE LA BALANZA, gruppo storico del teatro di ricerca italiano.

Lo spettacolo parte dall’arrivo ad Helsinki di Brecht (Claudio Ascoli). Lo scrittore porta con sé le voci e le presenze della sua famiglia allargata e delle sue donne: la moglie ed attrice Helene Weigel, la dolce collaboratrice e innamorata Margarete Steffin, e ancora Ruth Berlau, attrice e regista danese conosciuta a Copenaghen, ben presto sua appassionata amante. Al ristorante della stazione, davanti ad un boccale di birra, Brecht scrive senza sosta i Dialoghi di profughi. Ecco arrivare due giovani attori (interpretati da Matteo Pecorini e Rosario Terrone): vengono da Copenaghen, dove hanno recitato Teste tonde e teste a punta, altra commedia brechtiana. D’un tratto il ristorante si trasforma in Teatro e prende vita il divertente dialogo tra lo scienziato-intellettuale Ziffel e l’operaio Kalle. Uno strano intellettuale e un non meno strano operaio. Nei dialoghi tra loro ogni tanto… appare Hitler, citato come l’Imbianchino o il Comediavolosichiama. Come spesso gli accadeva, dopo averli abbozzati a grandi linee, Brecht non diede l’ultimo tocco ai Dialoghi, né vi ritornò dopo. L’opera fu pubblicata, incompiuta, solo dopo la sua morte nel 1962, e a tutt’oggi sono uno dei testi meno rappresentati del drammaturgo tedesco. A noi rimane il perturbante fascino di un’amara e divertente riflessione su potere e populismo. Lo spettacolo dei Chille termina con una breve lezione-riflessione su “a cosa serve il Teatro?” e come possa favorire la “grande arte della convivenza”. Il tutto mentre la nave che sta portando Brecht in America è ferma al largo, in attesa che venga concesso il visto per poter approdare nella terra della libertà!