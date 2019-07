Ambulanza del Vergante festeggia 30 anni. tre giorni di eventi da venerdì

Ambulanza del Vergante si appresta a festeggiare il traguardo dei suoi trent’anni. A partire da venerdì una festa per tutti i gusti.

Ambulanza del Vergante spegne 30 candeline

E’ un traguardo davvero storico quello che si appresta a tagliare l’Ambulanza del Vergante. L’associazione festeggerà infatti prossimamente il suo trentesimo compleanno. Sono passati 30 anni da quel giorno ormai lontano in cui l’associazione di volontari soccorritori ha mosso i suoi primi passi. La festa in onore dell’associazione avrà luogo dal 26 al 28 luglio in località Madonna della Neve.

Il programma della rassegna

Le celebrazioni avranno inizio il 26 a partire dalle 19.30 con la cena a base di piatti caratteristici preparata dall’associazione cuochi Alto Basso Novarese e Vco e i dolci dell’associazione Pasticceri del Novarese. Alle 22 spazio alla serata di musica con Luca Carrus. Ci sarà la possibilità di cenare anche il 27 luglio, quando a partire dalle 22 inizierà il Latin Pop dance show, uno spettacolo carico di effetti speciali e coreografie.

Il clou della festa domenica 28 luglio

Ma il clou della festa, con la celebrazione ufficiale del trentesimo dell’associazione, è previsto per domenica 28 luglio. Il ritrovo sarà fissato alle 10 alla sede del centro di Protezione civile. Alle 10.30 il corteo partirà per la chiesa della Madonna della Neve con la presenza della Nuova Filarmonica invoriese che allieterà la manifestazione. Dopo la funzione religiosa e l’esibizione della corale San Giorgio di Nebbiuno spazio alla benedizione dei mezzi e ai saluti istituzionali da parte del presidente dell’associazione Daniele Giaime. A seguire, alle 12.30 pranzo su prenotazione presso l’area feste Madonna della Neve preparato dall’associazione cuochi Alto Basso Novarese e Vco in collaborazione con l’associazione Pasticceri del Novarese. Il pomeriggio sarà caratterizzato da giochi, truccabimbi, attività dei Vigili del Fuoco e Ambulanza del Vergante e dimostrazioni delle unità cinofile. Alla sera ci sarà la possibilità di cenare e alle 20.30 si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Concluderà la serata la musica rock dei Vascombriccola con un tributo a Vasco.