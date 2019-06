Alpàa 2019, presentato il programma completo

Anche il programma della 43° edizione vede una line up di primissimo ordine che vedrà esibirsi, tra gli altri, Gabry Ponte, I Negrita, Riccardo Fogli, Roberto Vecchioni, Luca Carboni e Radio Deejay con il format Deejay Time. Il programma sarà completato da un artista in voga soprattutto tra i giovani in questo momento, ma che potrà essere annunciato solo dopo il 27 giugno. Parallelamente ai concerti in Piazza Vittorio Emanuele, il programma musicale prevede ben sette appuntamenti di musica classica presso il Palazzo dei Musei; esibizioni in collaborazione con L’Associazione Valsesia Musica, organizzatrice del celebre Concorso Internazionale Valsesia Musica, una delle più importanti competizioni musicali a livello mondiale.

Enogastronomia

E mentre la musica allieta i pomeriggi e le serate dell’estate della Valsesia, le piazze e le vie di Varallo si popolano degli stand enogastronomici: Piazza San Carlo, che proprio per la sua conformazione urbanistica e alla vicinanza con i musei, è considerata il salotto architettonico del centro storico cittadino, durante l’Alpàa ospita la raffinata “Piazza del Gusto” dove sarà possibile trovare gli espositori dei prodotti tipici locali e nel vicino Parco D‘Adda, ogni giorno, gli stand delle Pro Loco Valsesiane e delle Associazioni locali che propongono i piatti tipici della tradizione.

Artigianato e bancarelle

Dalla zona della Stazione fino a Piazza Vittorio Emanuele II, il lungo viale alberato di Varallo conosciuto come l’Allea, vi sarà la Mostra Mercato con l’area commerciale. Saranno presenti oltre cento espositori, di varie tipologie, provenienti da molte regioni italiane e dalla vicina Francia.

L’artigianato e la Valsesia sono un binomio che ha attraversato i secoli e ancora oggi il legame è indissolubile: il puncetto, lo scapin valsesiano, l’intaglio del legno, la lavorazione della terracotta e la pirografia sono parte del dna del territorio. Per questo motivo, un ruolo fondamentale nel programma dell’Alpàa è ricoperto, da sempre, dall’artigianato. L’artigianato della Valsesia si può definire un artigiano artistico grazie a un talento e a una creatività, figli della tradizione che ha avuto origine nel XV secolo nel cantiere del Sacro Monte di Varallo. il Sacro Monte di Varallo è il più antico e importante dei 9 Sacro Monti presenti tra la Lombardia e il Piemonte che ricordiamo essere, dal 2003, Patrimonio dell’Unesco.

Piazza Antonini e Palazzo D’Adda per l’occasione diventano i punti principali per gli amanti dell’artigianato. Il prestigioso Palazzo D’Adda si trasforma nel “Palazzo dell’Artigianato” e ospita gli artigiani della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Varallo, associazione fondata nel 1859, impegnata ancora oggi nella tutela e nella valorizzazione dell’artigianato tipico valsesiano. L’allestimento prevede una parte dimostrativa e commerciale con tante piccole bancarelle nel cortile delle scuderie mentre all’interno del Palazzo trovano spazio i prodotti a “Marchio Registrato”.

Tutte le aree

Anche quest’anno grande attenzione è stata riservata ai servizi offerti ai visitatori, anche ai più piccoli. Partner della manifestazione è l’azienda Chicco che all’interno del parco della Villa Durio allestirà il Parco Giochi Chicco, una «Welcome Area» con numerosi servizi family friendly:

Area Allattamento – allestita con cuscini Boppy, un angolo di tranquillità per le mamme che potranno allattare in totale serenità;

Area Cambio – dove troverete fasciatoi e tutto il necessario per cambiare in comodità i vostri bambini, senza dover portare tutto da casa;

Area Gioco – dove si potrà giocare insieme ai propri bimbi.