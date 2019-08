Alberto Ziliotto in concerto a Gattico per Un paese a sei corde

Sabato 24 agosto all’oratorio di Santa Maria Maddalena, al rione Castello di Maggiate superiore, Alberto Ziliotto terrà un concerto gratuito.

Un paese a sei corde continua a Gattico con le note di Alberto Ziliotto

A Gattico, nella frazione di Maggiate Superiore, alle 21 di sabato 24 agosto si terrà un concerto gratuito di Alberto Ziliotto per la rassegna Un paese a sei corde. I brani di Alberto sono caratterizzati da melodie semplici contenenti idee armoniche e linee melodiche che ben riescono a rendere la freschezza, la spontaneità, la sensibilità di questo chitarrista.

Ziliotto è uno dei più giovani chitarristi del panorama acustico italiano

Con i suoi 32 anni Alberto Ziliotto festeggia il 10 anno dalla pubblicazione del suo primo cd ed è uno dei giovani chitarristi del panorama acustico italiano. Nel 2009 ha autoprodotto il suo primo cd “Suono come sono” che lo ha portato a classificarsi tra i primi posti nei concorsi organizzati all’interno di festival come: “Convention ADGPA 2009”, “Acoustic Guitar meeting 2010” e “Ferentino Acustica 2010”. Alcune tra le tappe più importanti della sua carriera sono state la pubblicazione di alcuni video su Candyrat Records, la collaborazione con Michael Manring, la composizione di una colonna sonora per la compagnia di trasporto pubblico Austriaco, fino alla pubblicazione del suo ultimo cd “Reverse”.

La rassegna di Un paese a sei corde

La rassegna UN PAESE A SEI CORDE/MASTER è stata realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts”. Con questa rassegna, UN PAESE A SEI CORDE/MASTER è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La rassegna “Un Paese a Sei Corde Master” viene realizzata con il contributo della Fondazione CRT nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Not&Sipari”.