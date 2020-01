A Borgomanero riparte il ciclo di conferenze dell’Iti Dialogar di scienza

Dialogar di scienza riparte all’Iti di via Aldo Moro venerdì 24 gennaio.

All’Iti di Borgomanero riparte Dialogar di scienza

All’Auditorium dell’Istituto Tecnico “Da Vinci”, venerdì 10 gennaio è stato presentato il programma delle conferenze “Dialogar di Scienza”, progetto dell’ITI “Da Vinci” in collaborazione con il Comune di Borgomanero e sostenuto dalla Provincia di Novara. L’iniziativa nasce dalle professoresse Elena Faccin e d Elisa Fontana, supportate dalla Dirigente Scolastica Maria Grazia Andreetta, e ha lo scopo di organizzare conferenze di carattere scientifico, rivolte a studenti, insegnanti e alla cittadinanza. Queste si terranno all’Auditorium dell’Iti “da Vinci” di via Aldo Moro, alle 20.45.

Le conferenze:

La prima conferenza si terrà venerdì 24 gennaio alle 20.45 “Sette lezioni di Leonardo per il XXI secolo”. Relatore Massimo Temporelli, fisico e divulgatore scientifica e fondatore del primo Fablab a Milano, Venerdì 21 febbraio ecco Valeria Palumbo e Maria Rosa Pantè con “Così le donne sono arrivate alle stelle. L’epopea delle scienziate”. Palumbo è giornalista e caporedattore di RCS, mentre Pantè è scrittrice e autrice di testi teatrali. La terza conferenza è in programma per venerdì 24 aprile e tratterà “Contratto di Lago per il Cusio: studenti protagonisti”: Tavola rotonda sulla tematica ambientale tenuta da esperti selezionati da Ecomuseo Cusius. Ultima conferenza venerdì 15 maggio con Paolo Attivissimo che presenterà “Un piccolo passo, lo sbarco sulla luna”.

I commenti delle istituzioni: