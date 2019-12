Volontari provinciali di Protezione civile si riuniscono a Gattico

Si sono riuniti nella sede di Gattico i volontari del coordinamento di Protezione civile del Novarese.

Volontari provinciali incontrano il consigliere Bricco

Il consigliere delegato alla Protezione civile Andrea Bricco ha incontrato i volontari provinciali della Protezione civile lo scorso sabato 21 dicembre nella sede di Gattico. L’occasione era l’annuale assemblea del Coordinamento territoriale della Protezione civile del Novarese.

Le impressioni del consigliere Andrea Bricco

“Oltre all’occasione degli auguri per le prossime festività – spiega Bricco – l’assemblea, alla quale hanno presenziato anche l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati il presidente del Coordinamento del Piemonte Roberto Bertone, è stata l’occasione per fare il punto delle attività della realtà dei volontari attivi nel nostro territorio durante il 2019, che ha visto la partecipazione a missioni davvero significative e importanti, come quella per la recente alluvione nell’Alessandrino”.