Violenza di gruppo su minori nel vercellese: 5 educatori sapevano e non hanno denunciato

Violenze sessuali tra minori: cinque educatori sapevano e non hanno denunciato. Il video dell’operazione e i dettagli diffusi da Procura e Polizia.

Quello che è accaduto a “Casa Vittoria”, comunità per minori di Caresana, gestita dalla cooperativa sociale “Elleuno” di Casale Monferrato, ha davvero dell’incredibile. Ragazzi dagli 11 ai 14 anni che hanno abusato di una di 16, arrivando anche a filmare una di queste violenze con un tablet, video poi acquisito dagli inquirenti. I ragazzi sono stati tutti trasferiti in altre strutture, la loro provenienza è da zone limitrofe del Vercellese, due coordinatrici e tre educatori, alcuni da Vercellese e Alessandrino. hanno avuto una misura cautelare che consiste nella sospensione di ogni attività con minori e la struttura è stata chiusa. Dalle intercettazioni è emerso che gli educatori che dovevano vigilare sapevano e hanno anche avuto il coraggio di dire alla ragazza che se l’era cercata per come si vestiva, con la minigonna.

