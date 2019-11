Vigili del fuoco morti a Quargneto: il proprietario di casa ha confessato

Vigili del fuoco morti a Quargneto, i carabinieri di Alessandria hanno fermato il proprietario di casa con l’accusa di disastro doloso, omicidio plurimo e lesioni volontarie.

Vigili del fuoco morti a Quargneto

Come riportano i colleghi del Giornale di Alessandria, i carabinieri di Alessandria hanno fermato Giovanni Vincenti, proprietario della casa esplosa a Quargnento la notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre. Le accuse a suo carico sono di disastro doloso, omicidio plurimo e lesioni volontarie.

Le indagini

Vincenti era già stato ascoltato più volte dagli inquirenti nei giorni scorsi. E’ stato ascoltato di nuovo la notte scorsa. Attorno alle 21 di ieri sera però, l’avvocato Laura Mazzolini è arrivata in Procura con l’incarico di assistere Vincenti che è poi stato portato via attorno alle 3.15. Poco prima delle 2 il procuratore della Repubblica Enrico Cieri era uscito dalla caserma senza rilasciare dichiarazioni.

Il movente

Giovanni Vincenti è un imprenditore di 55 anni, da pochi anni era titolare di un sito web per l’organizzazione di viaggi. L’ipotesi è che l’uomo abbia tentato di frodare l’assicurazione per sanare i debiti dei quali già dai primi interrogatori avrebbe riferito ai carabinieri, facendo esplodere quella casa in vendita da tempo e che non riusciva a cedere. In passato Vincenti era stato proprietario di un maneggio poco distante dalla casa esplosa, attività già venduta da alcuni anni.

