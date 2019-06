Vicenda Mercatone uno: la vertenza è nell’impasse più totale

Continuano le proteste in tutta Italia per il caso del fallimento della Shernon holding, proprietaria del marchio Mercatone uno.

La vertenza Mercatone uno è finita nell’impasse più totale. Sono trascorsi più di dieci giorni dall’incontro al ministero dello Sviluppo economico tra sindacati e azienda, convocato per affrontare la drammatica situazione, che si è aperta il 24 maggio scorso con la sentenza di fallimento di Shernon holding, società proprietaria del marchio. In quella riunione, il ministro Luigi Di Maio è intervenuto impegnandosi a fare tutto il possibile, e celermente, affinché i 55 punti vendita del gruppo e i 1.860 lavoratori coinvolti ritornassero in capo all’amministrazione straordinaria, per consentire a tutti gli addetti di accedere alla cassa integrazione e dare continuità al loro reddito. Sempre il 24 maggio, il curatore fallimentare ha inviato ai sindacati e ai commissari straordinari la comunicazione formale dello scioglimento del contratto di vendita, con la conseguente restituzione all’amministrazione straordinaria dei punti vendita di Mercatone Uno e dei lavoratori.

La condizione che stanno vivendo i lavoratori di Mercatone Uno è sintomatica della situazione politica attuale. L’ammissione a una nuova amministrazione straordinaria – spiega il dirigente – è di competenza del Mise ed è l’unica possibilità per dare una prospettiva di salvaguardia occupazionale a più di 1.800 lavoratori, di cui 450 nella nostra regione. Servirebbe un decreto, ma non arriva. In compenso, però, i sono tweet, post, dichiarazioni, lanci d’agenzia, accuse al sindacato di strumentalizzare i lavoratori. C’è un ministro di questo governo, Salvini, che ha scorrazzato in lungo e in largo per l’Emilia Romagna, dicendo che da queste parti cambierà l’aria. Se cambiare significa non governare le crisi, non difendere i posti di lavoro, annunciare e non fare, promettere e non mantenere… beh, non è un cambiamento in meglio. Ma che importa, è pur sempre un cambiamento! D’altra parte, nel frattempo, qualcosa è cambiato. Il nuovo azionista di maggioranza del governo è la Lega (Nord al Nord, nazionalista altrove) e impone le sue priorità. Una su tutte: modificare il Codice degli appalti. Col decreto sbloccacantieri – che di cantieri non ne sblocca nemmeno uno – in compenso, si ritorna al massimo ribasso, agli affidamenti diretti, ai minori controlli, a inferiori tutele per i lavoratori. Sarà più facile l’infiltrazione della criminalità organizzata, saranno più agevoli le corruttele. Non lo dico io, lo dice Raffaele Cantone, che è a capo dell’Anac. Come sempre, saremo al fianco dei lavoratori che rischiano posto e stipendio, così come continueremo a batterci per la legalità e contro lo sfruttamento dentro e fuori dal sistema degli appalti. Difendiamo i protocolli sulla gestione degli appalti pubblici, sottoscritti in questi anni, difenderemo l’occupazione.