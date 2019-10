Vandali in azione in centro a Castelletto

Vandali in azione in centro nel piazzale di fronte al Car bar: rubano anche una targa.

Vandali in azione nei giorni scorsi

Ha lasciato tutti senza parole l’episodio che si è verificato in pieno centro nella nottata tra sabato 28 e domenica 29 settembre. I soliti incivili hanno condotto un vero e proprio blitz nell’area del parcheggio di fronte al Car bar, all’incrocio tra le vie Gramsci e Varallo Pombia. I vandali hanno letteralmente spaccato a metà le fioriere condominiali di fronte al bar, spargendo tutto intorno la terra raccolta nei vasi. I vandali hanno anche staccato la targa automobilistica da un furgone che era parcheggiato poco lontano e se ne sono andati.

Sul caso indagano i carabinieri

I responsabili, probabilmente un gruppo di ragazzi della zona, hanno agito senza curarsi del fatto che qualche telecamere potesse riprenderli. E in effetti le immagini della videosorveglianza comunale in quel tratto riprendono solo la strada che passa poco più sotto e lo scorrimento delle auto in via Varallo Pombia. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Castelletto, a cui è stato denunciato il fatto.