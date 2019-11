Vandali in azione a Castelletto contro il banner della maxi iniziativa culturale

Vandali in azione contro il banner dell’iniziativa “Lago lucente incantatore”. Per rimediare ai danni è stato necessario acquistare un nuovo banner.

Vandali in azione a Castelletto

Un attacco vandalico ha portato nei giorni scorsi al danneggiamento del banner commissionato dall’Amministrazione nell’ambito della rassegna culturale “Lago lucente incantatore”, organizzata per i mesi di ottobre e novembre in paese. Per porre rimedio alla situazione il Comune ha stabilito di finanziare con 60 euro circa l’acquisto di un nuovo banner dalla stessa ditta che aveva eseguito il primo lavoro.

Un progetto importante finanziato dal Ministero

Il progetto “Lago lucente incantatore” ha ottenuto l’importante finanziamento del Ministero e ha coinvolto gruppi e personaggi di primo piano della cultura. Dopo gli spettacoli organizzati in occasione del 50esimo anniversario del concerto di Woodstock e dello show teatrale sulla base delle opere di Shakespeare, ora sarà la volta di uno spettacolo messo in scena per celebrare l’allunaggio.

Il 23 novembre il prossimo appuntamento

La prossima tappa della rassegna è prevista per il 23 novembre. A partire dalle 21, toccherà infatti allo show “Guarda

che luna” che vedrà come protagonisti il Gruppo Caronte e Fabio Peri, direttore del planetario di Milano. Lo spettacolo fonderà la divulgazione scientifica con la passione per lo show. Si susseguiranno quindi momenti musicali dal vivo con un’orchestra da camera, riflessioni scientifiche, racconti suggestivi, miti e fiabe sulla luna e momenti divulgativi. Uno spettacolo totale, che va oltre il concetto di conferenza, di elevato valore scientifico e fruibile da chiunque. Se sarà possibile l’evento verrà realizzato all’aperto, sotto il cielo stellato. Infine la rassegna si chiuderà con le “Fontane danzanti” in piazza Matteotti il 7 dicembre alle 21. In una grande vasca in acciaio, saranno organizzati giochi d’acqua che formeranno quadri di rara bellezza. Luci e musica saranno perfettamente sincronizzate con le fontane danzanti. Lo spettacolo si avvarrà della professionalità di Eventi Prestige, curatore di allestimenti, che vanta prestigiose esperienze nel cui curriculum, come gli allestimenti inseriti nel 2017 nella Reggia di Caserta.