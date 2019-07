Un 70enne muore dopo una puntura d’insetto

«Un gran lavoratore e una brava persona, è una perdita profonda per la comunità di Ghemme». Così il sindaco del centro della Bassa Sesia Davide Temporelli ricorda Piero Uglione, l’agricoltore di 70 anni deceduto all’ospedale di Borgomanero in seguito alle probabili conseguenze di una puntura di insetto. L’uomo residente alla cascina Strona, giovedì si era sentito male ed era stato ricoverato. Sembra che già in passato avesse avuto questo genere di problematiche. I funerali oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ghemme.

m.d.