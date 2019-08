Ubriaco nel lago. É successo al lido di Gozzano: all’ora di chiusura il barista di un locale ha notato un cliente, barcollante per aver alzato il gomito, mentre si buttava nel lago.

Ubriaco nel lago a Gozzano: salvato da carabiniere e barista

Ebbro, si è buttato nel lago di notte senza essere nelle condizioni per poter nuotare. Il barista che lo ha notato all’ora di chiusura del ristorante si è tuffato e lo ha portato in salvo a riva. L’uomo però, residente a Borgomanero, ha raggiunto il pontile per ributtarsi in acqua. E’ allora stato necessario l’intervento dei carabinieri e del 118. Soccorso da un carabiniere, l’uomo è stato portato in ospedale. Non sono chiari i motivi che avrebbero spinto l’uomo al gesto.