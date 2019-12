Trovato morto in casa a Borgolavezzaro: indagini in corso

Un uomo di 49 anni è stato trovato morto in casa a Borgolavezzaro questa mattina, domenica 1 dicembre. Indagano le forze dell’ordine.

Trovato morto in casa a Borgolavezzaro un uomo di 49 anni: indagini in corso

A Borgolavezzaro un uomo di 49 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. L’allarme è stato lanciato dal fratello, che alle 7.20 di questa mattina, domenica 1 dicembre, ha trovato il corpo senza vita nella sua casa in centro paese e ha allertato i soccorsi. Soccorsi che al loro arrivo non hanno potuto fare altro che accertare la morte dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vespolate, che stanno indagando per far luce sull’episodio: dai primi riscontri l’ipotesi, pur con il dovuto riserbo degli inquirenti, che circola è quella di un gesto volontario. Sul corpo dell’uomo risulterebbe una ferita di arma da taglio.