Trovato morto il ragazzino scomparso nel Lago ad Arona

E’ stato recuperato poco dopo le 18,30 il corpo senza vita del quindicenne annegato nel lago Maggiore. L’allarme per il ragazzino scomparso in acqua era scattato due ore prima (foto Emanuele Sandon).

Ragazzino scomparso nel lago: trovato senza vita

Le ricerche erano subito partite questo pomeriggio da parte delle forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco oltre ai sanitari del 118. Il ragazzino di 15 anni scomparso nelle acque del lago Maggiore in zona Punta Vevera ad Arona. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, pare fosse sulla spiaggia “del pratone” in compagnia di alcuni amici. Momenti di grande apprensione fino al tragico ritrovamento: sul posto in un attimo si sono radunate moltissime persone. La zona di lago di corso Europa ad Arona è tristemente nota per almeno tre casi di annegamento verificatisi nel recente passato.