Tre vittime in autostrada tra Arona e Sesto Calende nel pomeriggio di ieri

Il bilancio dei due incidenti che hanno bloccato la diramazione Gallarate Gattico: tre vittime nel pomeriggio di ieri, sabato 28 settembre.

E’ un bilancio tragico quello dei due incidenti che hanno bloccato la diramazione Gallarate Gattico nel pomeriggio di ieri, sabato 28 settembre. Il primo scontro mortale si è registrato nella galleria Mambrino, sulla bretella che collega l’A26 all’A8. Un furgone Fiat Doblò, probabilmente fermo per un guasto, è stato travolto da un tir nella carreggiata in direzione Milano. A bordo del furgone una coppia di coniugi residenti a Samarate, nella provincia di Varese, F.B., 62 anni, e F.A., 64 anni.

Poche ore dopo è morto un motociclista di Nerviano

Sempre in direzione Milano, ma nel tratto precedente dell’A26, verso le 17.30, L.K., un uomo di 35 anni di origini romene e residente a Nerviano, nel milanese, è rimasto coinvolto in un tamponamento con altre tre auto. Per lui, caduto dalla moto, non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia stradale di Romagnano Sesia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’episodio.

L’autostrada è rimasta chiusa nel tratto interessato per tutto il pomeriggio, e la viabilità è potuta tornare alla normalità solo verso le 19.30.