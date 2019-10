Tragedia in stazione ad Arona: muore uomo di 55 anni. E’ accaduto questa mattina, martedì 29 ottobre 2019.

Tragedia in stazione

Era appena entrato in biglietteria a svolgere le sue mansioni all’interno della stazione di Arona come ormai tutti i giorni da luglio, da quando cioè sostituiva un’altra dipendente in maternità. Poi un primo accenno di malore, l’avviso alla vicina collega di non sentirsi bene e il dramma. E’ morto così questa mattina un dipendente di una ditta di pulizie esterna alle Ferrovie dello Stato.

Aveva 55 anni.

Aggiornamenti nelle prossime ore.