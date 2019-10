Tragedia ad Arona: vigili del fuoco trovano un uomo morto in casa

Tragedia ad Arona: una squadra dei vigili del fuoco ha rinvenuto il cadavere di un 64enne nella sua abitazione.

Tragedia ad Arona

Questa mattina, giovedì 10 ottobre 2019, alle 9.40 circa una squadra dei pompieri di Arona è intervenuta con Autoscala in via General Cadorna per un soccorso ad una persona al terzo piano di una palazzina.

Arrivati in posto e accedendo nell’abitazione si sono trovati un uomo di 64 anni riverso a terra. Sul posto anche i carabinieri di Arona e il medico legale che ne ha constatato la morte.