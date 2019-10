Tir come ciminiere lungo la A4: motori inquinanti per risparmiare. La polstrada ha beccato ben otto camion con la centralina manomessa sulla Torino-Milano.

Tir come ciminiere lungo la A4: motori inquinanti per risparmiare

Avevano manipolato la centralina in modo che non venisse automaticamente erogato un additivo che, mescolato con i gas di scarico, riduce la pericolosità di quanto esce dal tubo di scappamento. In pratica, non si facevano problemi a inquinare pur di risparmiare. La polizia stradale di Novara nei giorni scorsi ha intensificato questo tipo di controllo e ha beccato ben otto tir che sulla A4 fumavano come ciminiere. Un caso analogo era accaduto qualche tempo fa in Valsesia a Serravalle.

Sanzioni pesanti

Ai conducenti sono state inflitte sanzioni fino a 2mila euro, oltre al ritiro della carta di circolazione. Adesso dovranno rifare tutte le pratiche autorizzative per rimettere i loro mezzi in strada.