Terremoto sotto il Monte Rosa: cento scosse in due giorni. Un vero sciame sismico (pur di lieve entità) rilevato a margine della scossa di ieri mattina.

La scossa sotto il Monte Rosa che all’alba di ieri ha mosso i sismografi nella zona di Macugnaga non è stata isolata, anzi. Dalla notte sono state un centinaio le scosse rilevate nella zona del Vallese dagli strumenti svizzeri: di queste scosse, una dozzina con magnitudine tra 2,5 e e 3,3. Probabilmente l’epicentro era troppo profondo per poter essere percepito dalle persone. La scossa delle 5 di ieri mattina aveva una magnitudo di 2,9, ma è stata percepita distintamente nella zona di Macugnaga, tanto che alcuni hanno parlato anche di un boato. Ma anche in alta Valsesia qualcuno particolarmente mattiniero l’ha sentita.