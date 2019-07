Sul lago maggiore grandi nomi della scena musicale internazionale

La kermesse è pronta a decollare

Le sponde del lago Maggiore sono finalmente pronte per ospitare un fervente weekend all’insegna della grande musica: a partire da venerdì 12 luglio a Punta Vevera prenderà il via l’Arona Music Festival, promosso dal Comune di Arona e da Confcommercio Piemonte e prodotto da Zenart. Ecco alcune delle grandi personalità che parteciperanno al decollo dell’evento.

George Benson, icona mondiale della storia della musica, nonché uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena internazionale, ha scelto Arona come location per la sua unica data nel Nord Italia del suo tour 2019: il chitarrista jazz inaugurerà questo intenso weekend esibendosi venerdì 12 luglio a Punta Vevera con un concerto dal sapore pop e R&B e dal coinvolgente mix di generi musicali nel suo indimenticabile stile.

Give Me The Night Turn Your Love Around, On Broadway, Nothing’s Gonna Change My Love For You, Song For My Brother, sono solo alcune delle hit internazionali che hanno appassionato i fan di tutto il mondo e che il grande musicista offrirà al pubblico dell’Arona Music Festival 2019. I biglietti per l’evento, che si terrà alle 21.30, sono in vendita a partire da 46,00 €.

Sabato 13 luglio Punta Vevera accoglierà un altro ospite illustre: Renzo Arbore, accompagnato dalla sua Orchestra Italiana.

Conduttore radiofonico e televisivo, cantautore, disc jockey, showman, autore, sceneggiatore e regista, oltre che grande compositore, la lunga carriera di Renzo Arbore e la sua personalità poliedrica lo hanno consacrato come uno dei più grandi e autentici “ambasciatori” della musica e della cultura italiana nel mondo. Arbore offrirà al pubblico aronese una grande serata all’insegna dei maggiori successi che hanno segnato la sua straordinaria carriera, passando per i più celebri brani della canzone napoletana classica, accompagnato sul palco dai quindici grandi strumentisti che compongono la sua Orchestra Italiana. L’orario, 21.30, è mantenuto, mentre il costo dei biglietti è a partire da 36,80 €.

Il primo weekend della seconda edizione di Arona Music Festival si chiuderà domenica 14 luglio, con una serata all’insegna del rock partenopeo che vanterà la straordinaria presenza di Edoardo Bennato, che offrirà al pubblico un concerto tra i grandi e indimenticabili brani del passato e le nuovissime canzoni tratte dal suo ultimo album di inediti, Pronti a Salpare, passando per la riedizione del suo grande successo Burattino senza fili nella versione del 2017. Il ritrovo è alla stessa ora e i biglietti partono da un prezzo di 35,00 €.

La seconda settimana del Festival vedrà come protagonisti gli Around the Beatles lunedì 22 luglio, Gigi Cifarelli martedì 23 luglio, Peter Erskine, Eddie Gomez e Dado Moroni mercoledì 24 luglio, IGUAZZU Trio & Paola Folli giovedì 25 luglio, Trio Bobo venerdì 26 luglio e Paolo Fresu sabato 27 luglio.