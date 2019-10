Sub disperso nel lago D’Orta: individuato il corpo

E’ stato individuato il corpo del sub biellese disperso ormai da alcuni giorni nel Lago d’Orta.

Sub biellese disperso individuato dalla telecamera

La telecamera verticale utilizzata per le ricerche ha individuato il luogo in cui si trova il corpo di Guido Ottobrelli, il 63enne cossatese scomparso nelle acque del del lago a Pettenasco, dove venerdì scorso si era recato per un’immersione.

Ora inizierà la pianificazione del recupero

Stando a quanto si apprende, al momento i vigili del fuoco stanno predisponendo il recupero della salma, che però potrebbe non avvenire in tempi brevi. Sarà necessario l’impiego di mezzi tecnologici. Una volta terminata questa fase, bisognerà ancora attendere alcuni giorni prima di poter dire addio al noto sub e istruttore di immersioni. Verosimilmente, infatti, il magistrato disporrà il sequestro delle attrezzature e della salma, affinché si possano eseguire tutti gli esami e gli accertamenti previsti in questi casi.