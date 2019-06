Spiaggia delle Rocchette ad Arona: l’acqua torna balneabile

E’ tornata balneabile l’acqua alla spiaggia delle Rocchette ad Arona: sospeso il divieto di balneazione scattato dopo le analisi del 5 giugno.

Spiaggia delle Rocchette ad Arona: sospeso il divieto di balneazione

Dopo i prelievi effettuati il 5 giugno nell’acqua della spiaggia delle Rocchette era scattato un divieto di balneazione. I campionamenti Arpa avevano evidenziato come ci fosse, in quel punto, una presenza oltre alla norma consentita di batteri. Sono stati effettuati degli ulteriori campionamenti, che hanno evidenziato come la situazione ora sia tornata entro i limiti. A determinare l’alto livello di valori inquinanti con tutta probabilità è stato uno sversamento di liquami da una condotta fognaria legata al muraglione della Statale 33. E’ stata così annullata l’ordinanza che disponeva il divieto di balneazione in quella spiaggia.