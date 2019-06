Spaventoso incendio a Massino: pompieri impegnati tutta la notte.

Spaventoso incendio

Un incendio si è sviluppato nella Notte a Massino Visconti nel maneggio CAMELOT. Sul posto sono intervenute oltre alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona , anche una squadra del distaccamento volontario di Romagnano sesia e, come ulteriore rinforzo, anche una squadra del Comando di Verbania. Il tutto con sei automezzi tra autopompe ed autobotti.

L’incendio ha interessato un magazzino, adibito a Fienile e ricovero attrezzi, che è completamente bruciato per circa 70 mq. In adiacenza al magazzino vi erano degli uffici a cui le fiamme non si sono propagate grazie alle operazioni di contenimento delle squadre sul posto. Solo il tetto ha subito dei danni. Le squadre sono state impegnate tutta notte dall’una alle 6.30 per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo scenario. I proprietari prima dell’arrivo dei pompieri avevano tratto in salvo gli animali. Sul posto i carabinieri di arona e la polizia municipale.