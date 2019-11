Solventi a fuoco allarme in un’azienda di Ghislarengo. Intervento notturno dei vigili del fuoco di Vercelli: stop alla produzione.

Solventi a fuoco: allarme in un’azienda di Ghislarengo

Come riportano i nostri colleghi di NotiziaOggi, l’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, venerdì 29 novembre. Due squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Vercelli sono intervenute a Ghislarengo, in via Vittorio Emanuele 2a nell’azienda Scapa Italia spa (che fa produzione e lavorazione di materie plastiche) per un incendio che coinvolgeva un locale di lavorazione solventi. All’arrivo degli operatori l’incendio era già comunque sotto controllo grazie all’attivazione del sistema antincendio e all intervento tempestivo della squadra antincendio interna all’azienda stessa.

Indagini sulle cause dell’incidente

I vigili hanno provveduto a rendere inerti i solventi contenuti nel magazzino interessato dall’evento, verificando anche se vi erano ulteriori rischi tramite il monitoraggio con termocamera. L’area veniva interdetta alla produzione in attesa della verifica sulle cause dell’evento ed al ripristino della sicurezza.