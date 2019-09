Sigilli rimossi dalla Cartiera di Nebbiuno: nell’azienda si riprende a lavorare.

A tre settimane dalla notizia del sequestro che aveva scosso l’Alto Vergante, buone notizie per la Cartiera di Nebbiuno. Lunedì 23 settembre l’azienda leader nella produzione della carta ha, infatti, ripreso a pieno ritmo la produzione, mentre giovedì 19 era arrivato il via libera al dissequestro di quella parte di stabile di strada Villa Ombrosa che era stata oggetto dei controlli da parte dei carabinieri forestali.

Il ricorso è stato accolto

Tirano un sospiro di sollievo, dunque, la famiglia Donati, titolare della storica realtà industriale novarese (140 anni di esperienza alle spalle), e i suoi dipendenti. Lo scorso 12 settembre i carabinieri Forestali del Vergante e del Comando di Novara avevano apposto i sigilli alla produzione. I militari, lo ricordiamo, erano intervenuti su richiesta della stessa proprietà per verificare lo stato di salute di alcuni alberi, e soltanto in seguito avevano “approfittato” per effettuare un controllo più mirato all’interno della Cartiera. Controllo che aveva dato esiti imprevedibili, rilevando – così era emerso – presunte irregolarità sui rifiuti e a quanto pare la mancanza di tracciabilità dei materiali stoccati in alcuni container. Si era giunti al sequestro, contro il quale i legali della famiglia Donati avevano avanzato ricorso.