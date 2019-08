Si perdono a Viganella: in salvo escursionisti di Busto Arsizio

In salvo i due escursionisti finiti in un canalone.

Hanno rischiato di passare la notte in quota, in situazioni critiche. S’è risolta fortunatamente bene la disavventura capitata a due escursionisti di Busto Arsizio. I due, sui sessant’anni, ieri avevano raggiunto la Colma di Viganella ma durante il ritorno a valle hanno seguito un percorso alternativo e si sono persi. La stazione di Villadossola del Soccorso Alpino con il supporto dell’eliambulanza del 118 è intervenuta alle 18 per trarre in salvo gli escursionisti finiti in un canalone.

L’intervento è durato circa 3 ore ed ha impiegato una decina di volontari oltre alla equipe di volo.

Marco De Ambrosis