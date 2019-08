Settimana di Ferragosto: la Polizia di Stato aumenta i controlli in città

Settimana di Ferragosto, controlli intensificati

Nella settimana di Ferragosto la Polizia di Stato di Novara sta aumentando i controlli in città con attività di prevenzione per ridurre il rischio di commissione di reati. Martedì sera le Volanti della Questura di Novara sono intervenute a Pernate per la segnalazione della presenza in strada di un uomo armato di coltello, poi intercettato e arrestato. Mercoledì alla direttissima ha patteggiato la pena di mesi 3 di reclusione. Ancora da chiarire le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad un simile comportamento seminando il panico nel quartiere. Mercoledì, invece, posti di controllo in città e vigilanze dinamiche nelle zone che hanno segnalato criticità nelle ultime settimane: in particolare al Torrion Quartara, alla Bicocca e a Olengo, ultimamente bersaglio di numerosi furti.

Controllate 40 persone

Controllate in totale 40 persone (11 positivi da controllo al Sistema di indagine della Polizia e 4 stranieri) e 23 autovetture, oltre ad un circolo in via Maestra. Fermato anche un novarese, classe 1967, trovato sprovvisto sia della patente di guida (tra l’atro scaduta) che del certificato assicurativo.