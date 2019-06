Ritrovato vivo l’uomo scomparso da Serravalle da ieri

Aggiornamento: è stato ritrovato vivo Giovanni Capra, l’uomo scomparso da Serravalle Sesia da ieri.

Ritrovato vivo l’uomo scomparso da ieri da Serravalle

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha ritrovato in vita l’uomo disperso dalla serata di ieri nel territorio di Serravalle Sesia (Vc). Poco prima delle 16 di questo pomeriggio l’uomo è stato individuato in un fitto bosco fuori dal centro abitato in condizioni di ipotermia. Nella squadra era presente un medico del soccorso alpino che ha monitorato le condizioni del paziente e ha coordinato le operazioni di imbarellamento fino al momento della consegna all’autoambulanza. Durante le operazioni si è infortunato una cane da Ricerca in Superficie caduto in un canale e rimasto incastrato nelle grate di una chiusa. La riuscita dell’intervento a Serravalle Sesia è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Soccorso alpino speleologico piemontese con i Vigili del fuoco e con gli Aib.