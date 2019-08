Schianto sulla A26: tre feriti

Schianto sull’autostrada A26: tre feriti. Due codici verdi e un codice giallo, coinvolte due vetture. Intervenuto l’elisoccorso per il ferito più grave. Lo riportano i colleghi di notiziaoggivercelli.it

Schianto sull’autostrada: tre feriti per uno scontro

Poco dopo le 18 di venerdì 30 agosto 2019 sulla A26 in direzione di Gravellona Toce e all’altezza del casello di Vercelli Est, si è verificato un incidente stradale che secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto due vetture con tre feriti, due in codice verde e uno in codice giallo, portati all’ospedale di Novara. Al momento (ore 18,45) l’autostrada risulta tuttora chiusa per permettere la messa in sicurezza. Si è già formato un Km di coda.

Aggiornamento delle ore 19,03: L’autostrada sarebbe stata da poco tornata percorribile.

I soccorsi

Alle ore 18,05 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli e Novara sono intervenute a Borgo Vercelli lungo la A26, all’altezza del km117+300 (casello Vercelli est). L’incidente ha coinvolto due autovetture e tre persone una delle quali è stata trasportata dall’elisoccorso. L’intervento dei vigili del fuoco, oltre che alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte, ha assicurato assistenza al personale sanitario per il soccorso delle vittime.