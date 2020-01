Schianto in autostrada, un morto e quattro feriti.

Schianto in autostrada

Un gravissimo incidente è avvenuto nella notte di Capodanno lungo le corsie dell’autostrada A7 Genova/Milano, tra gli svincoli di Isola del Cantone (in Liguria)e Vignole Borbera (in Piemonte), in direzione Nord. Lo riportano i colleghi de La Nuova Periferia.

Un morto e quattro feriti

Cinque le persone coinvolte nello schianto: a perdere la vita un uomo di circa 50 anni, di cui non state rese ancora note le generalità. Altre quattro persone risultano ferite in modo lieve e sono state soccorse dal 118. A quanto risulta, dovrebbero essere tutti residenti nell’alessandrino.

La dinamica

Secondo i primi accertamenti, l’auto su cui viaggiavano i cinque si sarebbe schiantata contro il guard rail.