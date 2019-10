Scafo di una barca perso lungo la A26: numerose auto hanno dovuto schivarlo

Scafo di una barca perso lungo la A26. Parecchi automobilisti hanno dovuto frenare per schivare il natante sulla carreggiata. Intervento della Polstrada di Romagnano. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Scafo di una barca abbandonato sulla A26

Lo scafo di una barca abbandonata in autostrada sulla A26. Per fortuna nessun incidente, ma la segnalazione ha creato non pochi disagi. È uno scafo in vetroresina di piccole dimensioni il carico perso qualche giorno fa da un ignoto veicolo, sulla corsia di sorpasso dell’A26 in direzione Milano, tra gli svincoli di Brovello Carpugnino e Meina. Era a mala pena illuminato dai catarifrangenti. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuto prontamente un mezzo di Anas oltre alla polizia stradale. Per diversi automobilisti è stato necessario frenare bruscamente e schivare il natante trovandoselo di fronte all’improvviso. Inoltre non si esclude che alcuni veicoli si siano danneggiati. Da chiarire ancora come sia stato lascia lì.