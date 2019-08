L’appello era partito dalla famiglia che non aveva avuto più sue notizie dal giorno di ferragosto: Sasha Mattioli sta bene.

Ritrovato il giovane novarese scomparso in Spagna

La famiglia aveva lanciato l’appello con la richiesta di aiuto su Facebook e, sempre ai social, ha affidato la buona notizia dell’avventura fortunatamente finita con un lieto fine per il giovane novarese. Sasha Mattioli sta bene, ha dato sue notizie. Il 24enne ha telefonato alla famiglia in serata spiegando di essere stato coinvolto in una rissa nel locale vicino a Barcellona dove stava trascorrendo la notte tra il 14 e 15 agosto. Ha spiegato di aver perso il telefono e i documenti. Il giovane dovrebbe rientrare a casa nei prossimi giorni.