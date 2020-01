Ritiro della patente e confisca dell’auto per un 44enne di Arona

Saltano due patenti per guida in stato di ebbrezza. In due serate diverse durante il servizio a Serravalle Sesia dei poliziotti vercellesi. Lo riportano i colleghi di notiziaoggivercelli.it

Saltano due patenti per guida in stato di ebbrezza

La sezione di Vercelli della Polizia Stradale in occasione di controlli presso Serravalle Sesia hanno riscontrato due positività all’alcol durante il loro servizio.

In un primo caso, intorno alle ore 23,50 di venerdì 10 gennaio 2020 è stata fermata la vettura di un ragazzo 21enne di Valduggia che aveva effettuato manovre di sorpasso pericolose in prossimità di intersezioni e curve. Risultato positivo all’alcol test oltre al ritiro della patente ha collezionato sanzioni per 994 euro e la decurtazione di ben 35 punti dalla patente.

Più o meno alla stessa ora, sempre nello stesso comune, ma sabato 11 gennaio altra vettura che si comportava stranamente. Alla guida è risultato un uomo di 44 anni di Arona che è poi risultato avere un tasso di 1,90 g/l di alcol nel sangue. Inevitabile il ritiro della patente e la confisca dell’autovettura.