Rave party a Cerano: 700 partecipanti. Sono circa 700 i partecipanti al rave party che dalle 21.30 di sabato sera, 14 dicembre, si è svolto a Cerano all’interno di un complesso industriale dismesso in via Crosa.

Il rave-party non autorizzato sta terminando nella tarda mattinata odierna. I Carabinieri della Compagnia di Novara, supportati anche da un equipaggio della Guardia di Finanza, già nella serata di sabato e per tutta la notte hanno creato una barriera attorno alla zona interessata identificando decine e decine di partecipanti provenienti da tutto il nord Italia e anche dalla Toscana. In mattinata presente sul posto anche la Polizia stradale per controlli con l’etilometro.

m.d.