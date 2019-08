Questa mattina l’addio a Manuel Cesta. I funerali verranno celebrati alle 10,30 nella chiesa di San Martino a Novara.

Manuel Cesta, 25 anni, è morto lunedì scorso in Calabria a bordo della sua moto: il giovane novarese era in vacanza dai parenti. Lo scontro fatale su una strada dell’entroterra calabrese in provincia di Cosenza. Manuel Cesta (nella foto dal suo profilo Facebook), appassionato di due ruote, viaggiava a bordo di una Kawasaki quando si è scontrato contro una Renault Clio. Il giovane era in vacanza da alcuni parenti originari della zona.