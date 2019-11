Prorogato il termine dei lavori sul Sempione a Castelletto

Prorogato il termine dei lavori di asfaltatura sulla strada statale del Sempione. Gli operai sono ancora al lavoro a Castelletto.

Prorogato il termine del cantiere

Secondo quanto comunicato all’Amministrazione comunale da Anas, i lavori avviati sulla strada statale del Sempione per il rifacimento del manto stradale avrebbero dovuto terminare lo scorso venerdì 8 novembre. Invece per consentire agli operai di portare a termine l’asfaltatura, il termine è stato prorogato di qualche settimana.

Continuano i disagi per chi percorre il Sempione

A partire dal 28 ottobre gli operai di Anas hanno lavorato alacremente per sostituire la parte usurata con una nuova tipologia di asfalto che garantisce una maggiore tenuta di strada. Ma non è stato sufficiente, e soprattutto a causa della pioggia che ha imperversato sulla zona, i lavori non sono terminati. Inevitabili i disagi e i rallentamenti alla circolazione sul Sempione, dal momento che i lavori sono programmati dalle 7 alle 19. Il traffico è regolato mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato dai movieri e da alcuni semafori.