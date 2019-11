Processo Giordano: nessuna condanna per l’ex sindaco leghista di Novara ed ex assessore regionale Massimo Giordano e per gli altri imputati nella maxi inchiesta per corruzione e concussione.

Nessuna condanna nella maxi inchiesta

Questa mattina, in Tribunale a Novara, il Collegio ha pronunciato la sentenza di assoluzione per tutti gli imputati. Massimo Giordano al momento della lettura del dispositivo è scoppiato in lacrime e ha abbracciato i suoi avvocati al termine della lunga battaglia legale cominciata con le perquisizioni e i sequestri il 19 febbraio 2013.