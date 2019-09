Photored in funzione in via Repubblica a Castelletto

Photored torna in funzione all’altezza del semaforo di via Repubblica, a Castelletto Ticino.

Photored attivo

Il Comune di Castelletto lo ha comunicato nei giorni scorsi. A partire da venerdì 13 settembre l’impianto Photored di via Repubblica è tornato nuovamente in funzione. Per gli automobilisti che si troveranno ad attraversare la via, una delle arterie principali di accesso a Castelletto, è quindi raccomandata la massima prudenza e il rispetto ferreo delle regole. Chi passerà con il semaforo rosso rischia infatti multe salate.