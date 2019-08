Pedofilia sul Lago Maggiore: uomo aveva in casa video e foto porno di bambini. Resta in carcere il 43enne beccato l’altro giorno in auto con una ragazzina. Manette anche per la madre: si profila uno scenario di sfruttamento della prostituzione minorile. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Era stato bloccato a Stresa in auto con una ragazzina, e sulle prima pareva stesse masturbandosi davanti a lei. I carabinieri lo aveva subito arrestato per chiarire l’episodio, e in manette era finita pure la madre della ragazzina. Poi le forze dell’ordine hanno perquisito la casa dell’uomo (un 43enne) a Pallanza, trovando foto e video pedopornografici, alcuni che sembrano girati da lui stesso. Adesso è finito nei guai con l’accusa di produzione e detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minore. Ma anche sulla madre della bambina, ospite da qualche giorno a casa dell’uomo, pende il sospetto dello sfruttamento della prostituzione minorile. Davanti al giudice i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.