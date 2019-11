Paruzzaro incidente sulla Statale: 3 auto coinvolte, 2 feriti estratti dalle lamiere

Paruzzaro incidente sulla Statale questa mattina: 3 auto coinvolte, 2 feriti estratti dalle lamiere.

Paruzzaro incidente

Questa mattina, lunedì 11 novembre 2019 alle 7.45, una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta per un incidente stradale sulla SP 142 ( Paruzzaro ) vicino all’Autoarona.

Coinvolti tre autoveicoli: due occupati delle auto sono stati trasportati all’ospedale di Borgomanero. L’intervento dei pompieri è valso ad estrarre le persone dagli autoveicoli e consegnarle al personale sanitario. Uno dei veicoli si trovava in bilico su un canale di scolo al di fuori della sede stradale.

Sul posto il 118, i carabinieri di Gattico/Veruno e la Polstrada di Arona per i rilievi di competenza.