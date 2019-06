Parte oggi il servizio navetta promosso da Borgo Ticino

Parte oggi, 13 giugno, il nuovo servizio navetta voluto dall’Amministrazione comunale per collegare le frazioni al centro.

Parte oggi il servizio navetta

Partirà proprio oggi, 13 giugno il nuovo servizio navetta gratuito offerto dall’Amministrazione a tutti i cittadini di Borgo Ticino in concomitanza con i giorni di mercato. “Come previsto dal nostro programma elettorale – dice il sindaco Alessandro Marchese – la navetta servirà ai residenti delle frazioni di Campagnola e Gagnago, e ai residenti di Via Lazzaretto per raggiungere il centro del paese nei giorni di mercato e poter usufruire di altri servizi comunali, ma anche incentivare attività commerciali del centro storico”.

Un esperimento che sarà monitorato passo passo

Al termine della prima fase di sperimentazione si verificheranno i risultati, la qualità e l’effettiva utilità del servizio. “Si tratta di un servizio proposto soprattutto ai cittadini anziani e non – continua Marchese – che non sempre riescono a raggiungere il centro paese a causa della mancanza di trasporti o perché non auto muniti. Confidiamo in un buon risultato dell’iniziativa”.

Gli orari del servizio

Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune. Ad ogni modo la navetta sarà in funzione fino al 12 settembre. Partirà alle 9.10 da piazza Mons. Coffano di Gagnago, poi passerà alle 9.30 da Campagnola (piazza Sant’Anna) e alle 9.45 dal civico 86 di via Lazzaretto. La navetta arriverà in via Sottoborgo (la sede della polizia locale) rispettivamente alle 9.15, 9.40 e 9.50. Al ritorno invece da via Sottoborgo sono previsti dei viaggi che partiranno dalle 11.10, dalle 11.30 e dalle 11.45. La navetta arriverà rispettivamente alle 11.15 a Gagnago, alle 11.40 a Campagnola e alle 11.50 in via Lazzaretto