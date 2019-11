Parco dei Lagoni: uomo avvicina podista e si masturba

Parco dei Lagoni: si è avvicinato a una podista con la scusa di chiedere informazioni e ha poi iniziato a masturbarsi.

Parco dei Lagoni: maniaco in agguato

Uno spiacevole episodio (e pare non essere il primo) è accaduto sabato 9 novembre all’interno del Parco dei Lagoni.

Una podista si stava allenando all’interno dell’area verde e, verso la fine della sua sessione sulla strada che da Comignago va verso Oleggio Castello, ha incrociato un uomo in bicicletta. Questo, stando ai racconti della donna, si è fermato con la scusa di chiederle un’indicazione.

La runner ha gentilmente offerto il suo aiuto ma mentre stava spiegando si è accorta che l’uomo davanti a lei aveva iniziato a masturbarsi. La donna non si è fatta intimidire e ha messo in fuga il maniaco.

L’identikit dell’uomo

La vittima, che si è rivolta ai carabinieri, ha anche fornito un identikit dell’individuo in questione: sui 40 anni, di statura piccola, magro ma muscoloso, capelli neri corti, barba corta con viso squadrato e la bici era da corsa nuova nera e arancione. Parlava italiano.

“Sono rimasta davvero sconvolta dell’accaduto – commenta – Un consiglio: se vi allenate nella zona del Parco dei Lagoni portatevi lo spray al peperoncino, potrebbe servire”.