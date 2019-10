Oleggio Castello in lutto per Mambro, muore a 54 anni

Oleggio Castello piange Fabio Mambrin, l’uomo se n’è andato a soli 54 anni.

Oleggio Castello dice addio a Mambro

Tutto ciò che contava per lui era Nicolò, suo figlio di 17 anni. Fabio Mambrin, per tutti Mambro, si è arreso alla malattia a 54 anni, ne avrebbe compiuti 55 tra un mese. Oleggese doc, da tantissimi anni lavorava al mollificio Valli. Milanista sfegatato, gran lavoratore, papà presente e affettuoso. Così lo ricorda chi lo ha conosciuto.

Il ricordo degli amici

In tanti, anche sui social, hanno mostrato il proprio affetto e la propria vicinanza alla famiglia, alle sorelle, a Daniela per questa perdita. “Una persona corretta, sempre rispettosa, impegnato nel suo lavoro, adorava suo figlio – dice uno degli amici – suo figlio Nicolò può davvero essere orgoglioso di lui e conservare un bel ricordo del suo papà”. “Era serio, discreto, ma anche capace di stare in compagnia e tutto il reparto sentirà la sua mancanza”.

Le parole della sorella

“Quando qualcosa va via lascia sempre un po’ di tristezza – la sorella ha postato questo aforisma per ricordare Mambro – ma quando qualcosa parte, qualcos’altro arriva. Va via il sole e arriva la luna. Va via il giorno e arriva la notte. Ogni cosa, ogni persona, ogni stagione che va via lascia a noi qualcosa di sé e porta via con sé qualcosa di noi”.

Così Mambro ha portato via una parte del cuore di chi lo ha amato e ha lascia l’eredità di un messaggio di correttezza e coraggio.