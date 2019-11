Occhio alle truffe a Castelletto: l’appello del Comune

Occhio alle truffe: il Comune mette in guardia i cittadini dal rischio di trovarsi di fronte a presunti incaricati dell’Amministrazione.

Occhio alle truffe castellettesi

E’ con una nota ufficiale che il sindaco Massimo Stilo ha messo in guardia i suoi concittadini dal rischio di truffe. “Alcuni cittadini – scrive Stilo – hanno segnalato di aver ricevuto la visita di alcune persone che dichiarano di presentarsi a nome del Comune di Castelletto Sopra Ticino, chiedendo donazioni per finalità benefiche. Si avverte che il Comune di Castelletto Sopra Ticino non svolge attività di raccolta fondi per beneficenza, né ha incaricato alcuna associazione/ditta di chiedere donazioni a proprio nome. Il Comune, infatti, agisce esclusivamente per mezzo di canali istituzionali, per cui ogni procedura formalmente avviata viene pubblicata sul sito web dell’Ente”.

La cosa da fare è segnalare eventuali episodi alla polizia locale

“Purtroppo le truffe sono molto diffuse – prosegue il comunicato – soprattutto nei confronti degli anziani, per cui si invitano i cittadini a diffidare di persone che, anche munite di eventuali cartellini di riconoscimento, si presentassero presso le abitazioni chiedendo fondi o donazioni e a segnalare eventuali situazioni dubbie all’Ufficio Polizia Municipale, al numero 0331-971000, al Comando Carabinieri di Castelletto Sopra Ticino, tel. 0331-972412, oppure contattando il 112”.